Роджер Федерер вышел в полуфинал итогового теннисного турнира в Лондоне, оставив за пределами четверки сильнейших Новака Джоковича.

Помимо места в полуфинале Федерер отобрал у Джоковича и возможность стать первой ракеткой мира по итогам сезона. В случае удачного выступления на турнире серб мог обойти Рафаэля Надаля, но теперь именно испанец останется лидером мирового рейтинга. Матч продолжался всего 76 минут и борьбы не получилось. Федерер, тем самым отомстил Джоковичу за поражение на Уимблдонском турнире, которое он, по его же собственным словам, переживал несколько недель. Швейцарец, который — начал турнир с неудачи в поединке с Домиником Тимом, сумел таки выйти в полуфинал, в отличие от Джоковича. Тим, между тем, занял первое место в группе. В ничего не значащем матче он проиграл итальянцу Маттео Береттини, но главной его задачей было не слишком задерживаться на корте и сохранить силы.

Сегодня Даниил Медведев встречается с Александром Зверевым. Для того, чтобы выйти в полуфинал Медведеву нужно выигрывать в двух сетах и надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Рафаэлем Надалем.