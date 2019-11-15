Московский метрополитен потратит более 400 миллионов рублей на закупку спецодежды для сотрудников

Как сообщает РБК, цена части элементов заказа за год выросла. Поставлять одежду будет компания «Заспорт», которая является дизайнером экипировки Олимпийской сборной. Основной акционер компании – Анастасия Задорина, надеется на то, что сотрудничество с метро не ограничится пошивом спецодежды. Возможно, будет разработана совместная коллекция. Она напомнила, что в подземке уже проводятся показы мод, различные выставки и мероприятия.