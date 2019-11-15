Директор департамента МИДа: Прошение норвежца Фруде Берга о помиловании рассмотрят в неотдаленной перспективе

Прошение норвежца Фруде Берга о помиловании рассмотрят в неотдаленной перспективе, — так агентству РИА Новости сказал директор Второго европейского департамента МИДа Сергей Беляев. По его словам, это юридический процесс, посторонние дополнительные факторы на него влияния не оказывают.

Сегодня стало известно, что президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж. По данным Интерфакса, Вильнюс ждет от Москвы ответных действий. Ранее были сообщения, что в списке для обмена может оказаться Фруде Берг.

В Норвегии нет россиян, осужденных за шпионаж, поэтому к проблеме подключилась Литва, где были приняты парламентом поправки в уголовный кодекс, которые касаются обмена осужденными.