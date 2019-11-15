Шестеро детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом во Владимирской области

На трассе Владимир-Рязань автомобиль ВАЗ врезался в автобус. Сообщается, что все дети в момент ДТП были пристегнуты. Их сопровождали три педагога. За рулем легкового автомобиля находилась женщина. Она не пострадала. При этом автобус при столкновении перевернулся. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.