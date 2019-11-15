РБК: Банки предлагают ввести для заемщиков добровольные декларации о доходах

Представители крупных банков предложили Центробанку дать возможность россиянам самостоятельно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Это позволит получить более полные данные при расчете показателей долговой нагрузки, который является ключевым при принятии решения о предоставлении кредита. Возможность добровольного декларирования есть и сейчас, но действует для ограниченного круга кредитов. Новая схема предполагает, что клиент сообщает кредитной организации о своем доходе, затем эти данные попадают в систему и становятся доступны всем участникам рынка при запросе в бюро кредитных историй. Банки считают, что это позволит учитывать теневой доход заемщика. Однако ЦБ относится к такой инициативе скептически, поскольку возникает много вопросов к механизму проверки достоверности подаваемых сведений.