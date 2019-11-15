Кирилл Серебренников, возможно, сегодня вновь будет давать показания в Мещанском суде Москвы

На повторном процессе по делу Седьмой студии сейчас идет стадия допроса свидетелей обвинения, однако Серебренников надеется, что ему также предоставят слово.

Доказательства по делу представляет на этой неделе прокуратура. Показания дала Нина Масляева, бывший бухгалтер, которая единственная из фигурантов признала вину в хищениях и, как считает защита, оговорила остальных. Масляева рассказывала о фиктивных отчётах и обналичивании денег, выделенных на театральный проект. Выступили накануне и трое обнальщиков.

Показания на этой стадии решил дать и сам Кирилл Серебренников, о чем накануне попросил судью Олесю Менделееву. Заседание по делу Седьмой студии судя по всему затянутся сегодня до самого вечера. Прокуроры анонсировали вызов на пятницу сразу шести свидетелей, которые дадут показания против режиссёра и его коллег.

Серебренникова и других фигурантов обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа».