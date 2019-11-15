Следственный комитет начал проверку из-за инцидента в аэропорту Шереметьево

По некоторым данным, при рулежке сегодня утром самолет А-320 задел фюзеляж другого лайнера. На борту Аэробуса, который прилетел из Минска, находились около 50 человек. Никто из них не пострадал. Инцидент с самолетами в Шереметьево не повлиял на работу аэропорта, — сказал ТАСС источник в экстренных службах. Взлеты и посадки осуществляются согласно расписанию.