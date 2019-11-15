Фигурантка «дела ФИАН» Ольга Канорская сообщила, что после обысков и допросов они всей семьей уехали из России

Генеральный директор ООО «Триоптикс» Ольга Канорская — фигурантка «дела ФИАН» сообщила, что спустя две недели после

обысков у нее дома и допросов ее отца в Следственном комитете РФ они всей семьей уехали из России и получили гражданство в Израиле.

Ольга Канорская добавила, что не опасается запроса России на международный розыск в Интерпол по поводу ее выдачи, потому что для этого нужна какая-либо доказательная база.



31 октября Канорскую и ее отца допросили в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, по которому за день до этого проходили обыски в Физическом институте им. Лебедева и в доме у директора института Николая Колачевского.