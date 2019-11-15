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11:02, 15 ноября 2019

Фигурантка «дела ФИАН» Ольга Канорская сообщила, что после обысков и допросов они всей семьей уехали из России

Генеральный директор ООО «Триоптикс» Ольга Канорская — фигурантка «дела ФИАН» сообщила, что спустя две недели после
обысков у нее дома и допросов ее отца в Следственном комитете РФ они всей семьей уехали из России и получили гражданство в Израиле.

Ольга Канорская добавила, что не опасается запроса России на международный розыск в Интерпол по поводу ее выдачи, потому что для этого нужна какая-либо доказательная база.

31 октября Канорскую и ее отца допросили в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, по которому за день до этого проходили обыски в Физическом институте им. Лебедева и в доме у директора института Николая Колачевского.



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