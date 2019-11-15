Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных по статье о шпионаже

По некоторым данным, в обмен на это в России могут освободить двух литовцев.

Первым помилованным стал Николай Филипченко. Ранее суд признал, что россиянин является сотрудником ФСБ, что он несколько раз пересекал границу по фальшивому паспорту и пытался установить прослушивающие устройства в кабинете президента Литвы.

Вторым прощение от главы республики получил Сергей Моисеенко, который по версии следствия собирал секретную информацию о литовской армии. В 2017 году им обоим присудили по десять лет лишения свободы.

Еще в начале недели президент подписал поправки в законодательство, которые позволяют помиловать заключенных, которых признали виновными по статье о шпионаже, — пишет «Интерфакс». Теперь, по данным агентства Baltic News Service, их могут обменять на литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В России им дали двенадцать и тринадцать лет колонии по обвинению в том, что они работали на разведку Литвы.

По данным BNS, страны пришли к соглашению об обмене в минувшем октябре. Источники агентства также утверждают, что в рамках этой договоренности могут отпустить еще двоих человек. Первым назвали норвежца Фруде Берга, осужденного по обвинению о сборе информации про российские атомные подводные лодки. На его обменяют, не уточняется.

Ранее Фруде Берг уже просил президента России о помиловании, и соответствующая комиссия рекомендовала заключенного отпустить.