Никита Белых опроверг информацию о своем особом положении в колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который является библиотекарем в колонии, опроверг данные о том, что он якобы имеет отдельное жилище и преференции по сравнению с остальными заключенными. Об этом он сообщил в своей колонке на сайте «Эха Москвы». Белых рассказал, что ранее на федеральном канале один из экспертов отметил, что обычно библиотекари имеют отдельное помещение при библиотеке, где они и живут. Экс-губернатор Кировской области заявил, что живет он в общем бараке, разделенном на секции. В его блоке содержатся 8 человек. Никаких преференций в соблюдении уголовно-исполнительного кодекса и правил внутреннего распорядка у него нет.