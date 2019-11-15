Bloomberg: Венесуэла тайно поставляет нефть в Индию, Китай и Россию

Ее перевозят на танкерах, на которых отключают транспондеры, передающие местоположение судов. Как сообщает агентство Bloomberg, только за этот месяц Венесуэла загрузила более 10 миллионов баррелей нефти, что вдвое больше чем за аналогичный период в сентябре. Из-за американских санкций добыча нефти в Венесуэле достигла минимума за 16 лет.