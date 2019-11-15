Два человека пострадали в результате пожара в квартире на западе Москвы на улице Удальцова

По данным источников в правоохранительных органах, пожару предшествовал взрыв. Обрушились межквартирные перегородки. Пришлось эвакуировать 50 человек. Площадь возгорания в итоге составила 60 квадратных метров. Что явилось причиной взрыва, не сообщается.