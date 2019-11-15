В Литве помилованы двое россиян, Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж

Первый получил 10 лет тюрьмы, второй 10 с половиной. Приказ о помиловании подписал президент после того, как парламент Литвы внес поправки в Уголовный кодекс. Они оговаривают процедуру обмена с другими государствами осужденными. Как передает Интерфакс, теперь в Вильнюсе ждут ответных действий Москвы.