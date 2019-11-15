Владелец зоопарков в Крыму утверждает, что ему придется уничтожить медведей, если суд закроет зверинец

Владелец зоопарков «Тайган» и «Сказка» в Крыму утверждает, что ему придется уничтожить медведей, если суд примет решение о закрытии зверинца. Олег Зубков говорит об этом в видео на своей странице в Фейсбуке. В начале декабря суд должен рассмотреть иск о приостановке работы парка на 90 дней. В течение этого времени зверинец должен быть закрыт.