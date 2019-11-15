Фигуранты дела ФИАН, Ольга и Сергей Канорские, покинули Россию

Об этом стало известно спустя две недели после обысков у них дома и допросов в Следственном комитете. Ольга Канорская сообщила Интерфаксу, что они с отцом получили израильское гражданство. В конце октября их допрашивали в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов.

За день до этого прошли обыски в Физическом Институте имени Лебедева, а также в квартире его директора, Николая Колачевского. Они вызвали широкий общественный резонанс. Ученый совет ФИАН назвал форму, в которой проводились следственные действия, некорректной.

Как ожидается, дело ФИАН сегодня обсудит общее собрание Российской Академии наук.