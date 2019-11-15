Президент Литвы помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж

Это Николай Филипченко и Сергей Моисеенко. Суд вынес решение по их делам в 2017 году. Как сообщает Интерфакс, от Москвы ждут ответного шага в отношении двух литовцев, а также норвежца Фруда Берга. В Кремле в начале ноября подтверждали, что ходатайство о помиловании последнего находится на рассмотрении в администрации президента.