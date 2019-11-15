США по некоторым данным угрожают Египту санкциями за закупку российских истребителей

Переговоры об этой сделке шли еще весной.

Министр обороны Египта получил письмо от главы Пентагона и госсекретаря США, где сказано, что следка с Россией может усложнить отношения Каира и Вашингтона, — пишет Wall Street Journal. Будет труднее выполнять оборонные соглашения между странами и оказывать помощь по обеспечению безопасности в Египте, — утверждается в обращении. Также чиновники напомнили, что один из американских законов обязывает их накладывать санкции на тех, кто закупает у России вооружение.

В минувшем марте газета «Коммерсант» писала, что Москва и Каир уже договорились о продаже нескольких десятков истребителей СУ-35, и поставки должны начаться уже в следующем году, но в российских ведомствах эту информацию отрицали. При этом, глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев в интервью «Интерфаксу» утверждал, что в теории такое сотрудничество было бы в интересах организации.

Официально, эти письма Египту ни одно американское ведомства еще не прокомментировало.