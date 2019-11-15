Более 35% туристов отказались от поездок в Венецию из-за наводнения

Это данные ассоциации местных гостиниц. Число отказов от бронирования отелей по прогнозам, будет расти. При этом представители гостиничного бизнеса утверждают, что жизнь в Венеции постепенно возвращается в нормальное русло. Однако накануне вечером решением правительства в городе было введено чрезвычайное положение. На первоочередные нужды города и его жителей выделили 20 миллионов евро. Нынешнее наводнение в Венеции признано самым сильным за полвека.