Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Олег Зубков бьет тревогу, поскольку суд может закрыть зверинец. Он предложил тем, кто имеет право на содержание хищников, забрать к себе около 40 медведей. Зубков уверен, что в противном случае животных умертвят. Он отметил, что у него нет выбора, поскольку дотации не поступают, а зоопарк существует только за счет платы на вход.