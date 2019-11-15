Тушинский суд Москвы будет рассматривать иск компании «М.Такси.Коммуникации» к группе оппозиционных политиков

Она утверждает, что понесла убытки из-за протестных акций минувшим летом. Отметим, что подобных исков несколько. Руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров называет их политическими. Компания «М.Такси.Коммуникации» требует возместить убытки в 800 тысяч рублей.