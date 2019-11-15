Сегодня в Москве стартует пятый Этап Гран-При по фигурному катанию – Кубок Ростелеком

В женском катании единственной, кому по итогам прошедших этапов пробиться в Финал Гран-при, стала россиянка Анна Щербакова. На оставшиеся пять путевок реально претендуют шесть фигуристок, три из которых – Александра Трусова, Сатоко Мияхара из Японии и американка Мэрайя Белл – выступят на московском этапе. Причем, россиянке, которая уже имеет в своем активе одну победу, достаточно будет занять место в тройке.

У мужчин высоко котируются шансы на попадание в Финал Гран-при двух российских спортсменов – Александра Самарина и Дмитрия Алиева. Самарину, серебряному призеру французского турнира, должно хватить попадания на пьедестал, а Алиеву, бронзовому медалисту Skate America, желательно подняться как минимум на вторую его ступень.

Сегодня участники московского этапа Гран-При исполнят короткую программу.