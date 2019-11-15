Суд в США сегодня должен принять решение об аресте россиянина Алексея Буркова, который был экстрадирован из Израиля по обвинению в киберпреступлениях.

Минюст США предъявил 29-летнему Алексею Буркову обвинения в мошенничестве, краже личностей онлайн, незаконном проникновении в чужой компьютер и отмывании денежных средств. Бурков, как настаивают американские следователи, с 2009 по 2013 год управлял онлайн-сервисом КардПлэннет, через который продавал украденные данные кредитных карт. Оборот КардПлэннет был сравнительно небольшой — 150,000 украденных платежей на общую сумму в 20 миллионов долларов. Стоимость украденных данных с одной банковской карты у сервиса Буркова составляла от 2,5 до 10 долларов, и своим клиентам он даже предлагал возврат денег, если карты были недействительны. Алексей Бурков был арестован по запросу США в Израиле в 2015 году, когда он находился там в отпуске. Россия также добивалась выдачи россиянина, заявляя, что на родине ему тоже будут предъявлены обвинения. В результате решений судов и апелляций дело дошло до Верховного суда Израиля, который этим летом постановил, что Алексей Бурков должен быть экстрадирован в США.

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