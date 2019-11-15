Во всех учебных заведениях Приамурья усилили меры безопасности

В частности, ужесточен пропускной режим. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном Министерстве образования. Студентам колледжа в Благовещенске, где накануне произошла стрельба, разрешили прийти на занятия в понедельник.

Напомним, — утром в четверг 19-летний студент расстрелял одногруппников из охотничьего ружья, после чего покончил жизнь самоубийством. Один учащийся погиб, пятеро пострадали, трое из них были госпитализированы.

Сегодня в Благовещенск приехал зам.министра просвещения Виктор Басюк. Он должен встретиться с местными чиновниками и губернатором Амурской области Василием Орловым.