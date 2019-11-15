Собственники квартир в жилом комплексе «Цветы Башкирии» в Уфе выступили против строительства детского хосписа

Они считают, что такое учреждение нельзя ставить рядом с домами.

С просьбой найти новое место для строительства хосписа жители обратились к главе республики Радию Хабирову – пишет интернет-портал «Росбалт». В заявлении сказано, что размещение клиники в пятидесяти метрах от жилых домов не пойдет на пользу никому: «вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же, как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей». Авторы обращения считают, что хоспис нужно разместить неподалеку от больниц в местах с легкой транспортной доступностью.

По данным «Росбалта», некоторые жильцы возмущены, поскольку на этапе строительства им обещали, что рядом с ЖК будет парк, а не хоспис.

Также издание пишет, что это обращение раскритиковал председатель совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш. Он называл это «чудовищным мракобесием» и сравнил неприятие к больным людям с расизмом.



Строительство хосписа должны начать уже в 2020 году. Он будет рассчитан на 50 коек.