Антимонопольное расследование в отношении компании Google будет расширено, — сообщает телеканал СNВС со ссылкой на информированные источники. Ранее прокуроры 48 штатов утверждали, что в первую очередь будут изучать рекламную политику Google, однако теперь выясняется, что разбирательство может коснуться и других сфер деятельности. В частности, комиссия планирует обратить внимание на механизмы поиска, которые использует Google и проекты, связанные с платформой Android.