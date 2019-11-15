В Забайкалье сегодня объявлен траур после двух ДТП

В регионе скорбят по случаю гибели одиннадцати человек.

Обе аварии произошли в течение 24 часов. Первая – в среду, около одиннадцати вечера. По данным МВД автомобиль Lexus выехал на встречную полосу на трассе Агинское – Дудьдурга, и это привело к лобовому столкновению с Honda Prelude, в которой ехали три пассажира и водитель. Они все погибли на месте.

Второе ДТП произошло примерно в семь утра на мосту через реку Жипхоши. Микроавтобус врезался в два грузовика. Сначала он наехал на самосвал, который остановился из-за технической неисправности, а затем его выкинуло на встречную, где он столкнулся с ЗИЛом. Там погибли семь человек, по данным сайта «Московский комсомолец.Чита», среди них была беременная женщина.

Пятеро пострадавших сейчас остаются под присмотром врачей. В забайкальском Минздраве сообщают, что двое из них всё еще находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства обоих происшествий сейчас изучают следственные органы.