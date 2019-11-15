В Калифорнии в школе подросток в день своего 16-летия застрелил двух учеников

Еще три человека получили ранения и были госпитализированы. Полиция обнаружила видеозапись с места преступления. На ней видно, как подросток сначала открыл стрельбу по другим, а затем пытался покончил с собой. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Президент США Дональд Трамп предложил властям штата помощь в связи с инцидентом.