США пообещали проблемы Египту в случае закупок российских истребителей Су-35

По данным газеты Уолл-Стрит Джорнал, письмо в Каир направили госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер. В нем отмечается, что Египет может попасть под санкции. Это связано с американским законом, согласно которым под ограничительные меры попадают все, кто сотрудничает с Россией в военно-технической сфере.