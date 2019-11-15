Итальянский и американский астронавты сегодня выйдут в открытый космос

Они будут ремонтировать магнитный альфа-спектрометр МКС. Это будет уникальная операция по ремонту прибора размером около пяти метров. На нем вышла из строя система охлаждения. В общей сложности для ремонта потребуются четыре выхода в открытый космос. Сегодняшний продлится около шести часов.