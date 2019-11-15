«Новая газета» сегодня изберет своего главного редактора

На должность претендуют три сотрудника издания. Это действующий главред «Новой» Сергей Кожеуров, ее издатель и председатель редакционного совета Дмитрий Муратов, а также журналист Илья Азар. Кожеуров – первый главред издания – вновь занял этот пост два года назад. К тому моменту на протяжении 17 лет он также являлся гендиректором издания. На должности руководителя редакции «Новой» Кожеуров сменил своего нынешнего оппонента Дмитрия Муратова, который был бессменным главным редактором на протяжении 22 лет. Издатель, к слову, объяснял тогда свою отставку необходимостью смены власти. Третий кандидат – Илья Азар – в своем Фейсбуке объяснил выдвижение на пост главреда «протестом» против возможной рокировки. Под ней журналист имел в виду выдвижение Кожеурова и Муратова, каждый из которых уже руководил редакцией «Новой». По словам Азара, он решил привлечь внимание к проблемам газеты, которые, по его мнению, не решаются годами или решаются очень медленно. Журналист также считает, что сменяемость власти в издании понимают «по-путински».

Согласно уставу «Новой газеты», выборы главного редактора проводятся тайным голосованием сотрудников редакции каждые два года.