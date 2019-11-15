РАН сегодня огласит результаты выборов новых академиков и членов-корреспондентов

В общей сложности в научной организации насчитывается около 250 вакантных мест.

Тайное голосование общего собрания Российской академии наук состоялось накануне во второй половине дня, а сегодня утром наконец станут известны имена новых академиков и членов-корреспондентов. За подсчет голосов отвечает счетная комиссия, которую утверждает президиум РАН. Кандидаты считаются избранными в том случае, если за них проголосуют не меньше двух третей академиков, принявших участие в голосовании. По словам главы академии Александра Сергеева, в ходе голосования в одном из отделений РАН впервые будет опробован аналог системы «Выборы», а также введена система защищенных бюллетеней.

Как сообщает ТАСС, подготовка к голосованию проходила на фоне претензий двух комиссий при президиуме РАН. Одна из них опубликовала список кандидатов в академики, которые допустили нарушения научной этики в своих работах. Часть из них академия все равно рекомендовала к избранию.

Как ожидается, по итогам выборов состав РАН немного омолодится.