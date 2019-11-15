Школьник в Калифорнии открыл стрельбу по одноклассникам

Два человека погибли.

Шестнадцатилетний Натаниэль Бэрхоу пришел в класс за полчаса до начала занятий. Из рюкзака он достал пистолет сорок пятого калибра и сделал пять выстрелов. Четыре в сверстников, и один себе в голову. Полиция, в распоряжении которой есть видеозапись произошедшего, утверждает, что всего нападение длилось примерно шестнадцать секунд. В итоге, пять человек в реанимацию. Шестнадцатилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик погибли уже в больнице, а сам нападавший выжил и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Также под присмотром врачей находится еще один ребенок, который получил травму во время эвакуации. Дело в том, что сразу после стрельбы в школе началась паника. Очевидцы рассказывают, что люди вели себя по-разному, кто-то выбегал из здания, а кто-то решил прятаться внутри.

Почему ученик пошел на такой поступок, еще неизвестно. Местный шериф объявил, что за день до нападения Бэрхоу написал в Инстаграме, что «завтра в школе будет весело». Полиция еще расследует все обстоятельства происшедшего. При этом, её представители утверждают, что подросток действовал один.

В этой школе около двух с половиной тысяч учеников. Сейчас она временно закрыта.