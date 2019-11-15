Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Институт развития интернета может получить статус оператора субсидий на производство контента для молодежи и размещения его в Сети. Как отмечает РБК, поддержку обещают социально значимому, а не политическому контенту. На создание и распространение молодежного контента в Интернете государство за три года планирует выделить 2,4 млрд руб.