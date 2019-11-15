Владимир Мединский сравнил историю Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, с фильмом «Джокер»

Раньше Мединский на вопрос журналистов об Олеге Соколове, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки и сожительницы, сказал: «Вместо того, чтобы хайпить на том, на чем не надо, вы бы лучше проблемы культуры освещали».