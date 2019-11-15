На проходящем в Лондоне итогом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов определится последний полуфиналист

Которым, при определенном раскладе, может стать россиянин Даниил Медведев. Медведев, посеянный в Лондоне под четвертым номером, проиграл оба своих матча в группе. Но шансы на выход в полуфинал сохранил.

Чтобы продолжить борьбу за титул, наш теннисист должен сегодня непременно обыгрывать прошлогоднего победителя турнира Сашу Зверева из Германии. И надеяться на то, что в другом матче Стефан Циципас одолеет лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля.

Правда, не стоит забывать, что греческий теннисист место в полуфинале себе уже забронировал. А личные взаимоотношения Стефана с Медведевым не из той категории, чтобы делать друг другу подарки.

С другой стороны, сам Циципас не раз заявлял, что в матчах с элитными игроками всегда способен найти для себя дополнительную мотивацию.

Накануне в финал Итогового турнира вышли австриец Доминик Тим.

Вторым полуфиналистом станет победитель матча Роджер Федерер (Швейцария) – Новак Джокович (Сербия).