Международная следственная группа, занимающаяся расследованием по делу малазийского «Боинга», обратилась к свидетелям

Расследователи просят дать показания о возможной роли российских чиновников в трагедии.

В аудиозаписях перехваченных разговоров упоминается министр обороны России Сергей Шойгу, который якобы был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии.

Российская сторона новую публикацию международной объединенной следственной группы пока не прокомментировала.