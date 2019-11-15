Расследователи просят дать показания о возможной роли российских чиновников в трагедии.
В аудиозаписях перехваченных разговоров упоминается министр обороны России Сергей Шойгу, который якобы был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии.
Российская сторона новую публикацию международной объединенной следственной группы пока не прокомментировала.
Международная следственная группа, занимающаяся расследованием по делу малазийского «Боинга», обратилась к свидетелям
Расследователи просят дать показания о возможной роли российских чиновников в трагедии.