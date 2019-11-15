В Пензенском областном суде продолжится рассмотрение дела о группировке «Сеть», признанную террористической

На скамье подсудимых одиннадцать человек. По версии следствия, молодые люди виновны в организации террористического сообщества, в котором были две ячейки. Одна в Пензе, по подозрениям в причастности к ней сейчас арестованы семь человек. Другая — в Санкт-Петербурге, там проживают четверо фигурантов этого дела. ФСБ считает, что эти люди готовили полноценный вооруженный мятеж и несколько терактов.

При этом, у них якобы нашли оружие и материалы для изготовления взрывных устройств. Особое внимание следствия привлекли некие полевые тренировки, которые организация проводила в лесах под Пензой.

Ранее несколько фигурантов дела признавали вину, но затем отзывали показания. Многие обвиняемые утверждали, что их неоднократно пытали, в том числе с применением электричества. Следы физического насилия фиксировали члены санкт-петербуржской наблюдательной комиссии.

Жена одного из фигурантов дела Ангелина Пчелинцева говорила интернет-порталу «ОВД-инфо», что обвиняемые не делали ничего незаконного, и у них в принципе не было никаких планов. По её словам, эти люди собирались только для того, чтобы научиться выживанию в лесу и оказывать первую помощь.

Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.