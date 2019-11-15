«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», которому в этом году исполнилось 50 лет

Как сообщила глава киностудии Юлиана Слащева, первая из новых серий выйдет в начале лета 2020 года. О том, что «Союзмультфильм» работает над продолжением «Ну, погоди!», стало известно в феврале. Первая серия «Ну, погоди!» вышла в мае 1969 года.