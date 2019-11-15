Объединённая следственная группа опубликовала новые материалы, свидетельствующие о связи ДНР с российскими властями

JIT занимается расследованием гибели малазийского «Боинга» в Донбассе. В частности, в из одной из записей бывший премьер самопровозглашенной республики Александр Бородай говорит, что выполняет приказы только Российской Федерации, а боец с позывным «Монгол» сообщает, что на замену местным полевым командирам прибудут люди с полномочиями от Шойгу. По словам следователей JIT, один из высокопоставленных чиновников ДНР рассказал им, что действия сепаратистов финансировались из Москвы.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, следственная группа «подгоняет материалы» под заранее готовое решение. Она назвала обнародованные материалы абсурдом.

Российские высокопоставленные чиновники давно были должны рассказать гражданам, кто стоит за крушением малазийского «Боинга». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Он также заметил, что остается опрос, почему, зная о том, что на данной территории ведется война и происходят запуски ракет, руководство стран не закрыло воздушное пространство.