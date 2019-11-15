В Благовещенске после трагедии в местном колледже отменены все увеселительные мероприятия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет после инцидента со стрельбой в колледже Благовещенска. ЧП в Благовещенске — это тяжелое происшествие, — сказал Медведев.

В учебных заведениях Приамурья после вчерашней стрельбы в колледже в Благовещенске, усилены меры безопасности. В частности, ужесточен пропускной режим. В этом РИА заверил представитель регионального Минобразования. По его словам, все учебные заведения, кроме колледжа строительства и ЖКХ работают в обычном режиме. Студентам колледжа строительства и ЖКХ дали «прийти в себя до понедельника».