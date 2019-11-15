«Новая газета» сегодня изберет своего главного редактора.

На должность претендуют три сотрудника издания. Это действующий главред «Новой» Сергей Кожеуров, ее издатель и председатель редсовета Дмитрий Муратов, а также журналист Илья Азар. Согласно уставу «Новой газеты», выборы главного редактора проводятся тайным голосованием.