РАН огласит результаты выборов новых академиков и членов-корреспондентов

В общей сложности в научной организации насчитывается около 250 вакантных мест. Как передает ТАСС, подготовка к голосованию проходила на фоне претензий двух комиссий при президиуме академии. Одна из них опубликовала список кандидатов, которые по ее мнению, допустили нарушения научной этики в своих работах.