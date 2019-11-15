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06:16, 15 ноября 2019

РАН огласит результаты выборов новых академиков и членов-корреспондентов

В общей сложности в научной организации насчитывается около 250 вакантных мест. Как передает ТАСС, подготовка к голосованию проходила на фоне претензий двух комиссий при президиуме академии. Одна из них опубликовала список кандидатов, которые по ее мнению, допустили нарушения научной этики в своих работах.



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