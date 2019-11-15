В Кировской области против судмедэксперта Сергея Насонова возбудили уголовное дело о халатности

Он обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. В документе указано, что Насонов нарушил несколько должностных норм и инструкций. В частности, он провел вскрытие с опозданием на два дня, взял на анализ только кровь и отправил ее в лабораторию с опозданием на три дня. В июле майор полиции сбил шестилетнего ребенка на велосипеде В крови мальчика был обнаружен этанол. Родители опротестовали результаты исследования, дело получило резонанс и расследование взял под личный контроль глава СК Александр Быстрыкин.