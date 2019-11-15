В Забайкалье сегодня день траура

Он объявлен по погибшим в двух ДТП. 13 ноября на трассе Агинск — Дульдурга водитель джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Погибли водитель легковушки и три пассажира. На следующий день на федеральной автодороге Чита — Забайкальск водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал «ЗИЛ-130». На месте погибли шесть человек, еще один умер в больнице.