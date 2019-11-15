Два человека пострадали после взрыва в квартире на ул. Удальцова на западе Москвы

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, обрушились межквартирные перегородки и произошел пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек. В ходе тушения 5-7 этажей спасены 17 человек. Что стало причиной взрыва, пока не уточняется.