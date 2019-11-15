В «Новой газете» сегодня выборы главного редактора.

На этот пост претендуют Сергей Кожеуров, Дмитрий Муратов и Илья Азар. Как рассказала пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова, по уставу, выборы проходят каждые два года и проводятся путём тайного голосования сотрудников редакции. После ухода в отставку в 2017 году главреда Дмитрия Муратова, редакцию возглавил Сергей Кожеуров.