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04:07, 15 ноября 2019

Глава Печорского района Псковской области, который оказался в центре скандала, ушел в отставку.

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которые остановили его машину и предложили водителю пройти освидетельствование. Чиновник ответил нецензурными оскорблениями. Видеозапись инцидента была передана в МВД. Позже Сопотов объяснил свое поведение «импульсивной реакцией и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов.



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