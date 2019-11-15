Глава Печорского района Псковской области, который оказался в центре скандала, ушел в отставку.

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которые остановили его машину и предложили водителю пройти освидетельствование. Чиновник ответил нецензурными оскорблениями. Видеозапись инцидента была передана в МВД. Позже Сопотов объяснил свое поведение «импульсивной реакцией и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов.