КС разрешил верующим проводить богослужения и обряды дома.

Из постановления следует, что власти не в праве расценивать домашние службы как нецелевое использование недвижимости. Суд принял решение по жалобе прихожанки Церкви христиан – адвентистов седьмого дня. Ее оштрафовали за то, что она официально разрешила общине проводить службы в своём доме в Ростовской области.