Ложный звонок о минировании сорвал открытие в Петербурге ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок».

Как рассказала изданию «Бумага» участница оргкомитета фестиваля Гуля Султанова, из отеля «Сокос» пришлось вывести на улицу 250-300 человек. После проверки гостям разрешили вернуться в свои номера. На открытие фестиваля приехали консулы Норвегии, Германии, Финляндии, Швеции, а также представители Израиля и Великобритании. Часть из них уехала после объявления эвакуации. В прошлом году показ фильмов фестиваля «Бок о бок» отменили после приезда полиции, которую вызвал депутат Госудмы Виталий Милонов.