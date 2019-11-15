В квартире на западе Москвы произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, из дома по улице Удальцова спасены 17 человек. В результате взрыва обрушились межквартирные перегородки. из дома были эвакуированы 50 жильцов. Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, в настоящий момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Что стало причиной взрыва, пока не уточняется